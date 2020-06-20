В СССР блюдо было любимой закуской граждан. Напомним рецепт

В далекие, а может быть и не совсем времена, когда было государство под названием СССР, конечно очень удивительно, что невероятной популярностью пользовалось национальное еврейское блюдо в качестве закуски на праздничный стол и просто как обычное повседневное блюдо на перекус.

Продукты все простые, поэтому наверное и пользовалось тогда популярностью и не меньшей пользуется в наши дни, дело еще и в том, что это просто очень вкусно.

Рецептов и вариантов приготовления очень много, сделаем так.

Продукты: Селедка — 1 штука. Яйцо куриное — 2 штуки. Лук репчатый — 2 штуки. Масло сливочное — 100- 150 грамм. Ломтик хлебушка по желанию.

Сельдь почистим, разберем на филе, отварим вкрутую куриные яйца, почистим. Лук репчатый очистим от кожуры. Приготовим сливочное масло.

Возьмем старенькую мясорубку и прокрутим поочередно все друг за другом. Селедку, лук, масло, куриные яйца. Можно пропустить еще маленький кусочек белого хлеба или батона. Не стал, сделал без него.

Все хорошо перемешаем, уберем в холодильник охладить, примерно на 30-40 минут. Подаем как отдельное блюдо, выложив в красивую форму немного украсив.

Можно сразу начать поедать эту вкуснятину, просто намазав на хлебушек. Поджарить гренки, поедается моментально. Как в добрые времена.